Минобороны сообщило об атаках ВСУ на энергообъекты в четырех регионах России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают односторонние удары по российской энергетической инфраструктуре, за прошедшие сутки атаки зафиксированы в четырех регионах России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в 01:37 по мск в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

Вторая украинская атака с помощью беспилотного летательного аппарата была зафиксирована в Курской области. В результате из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ «Сеймская — Клюква № 2».

Кроме того, в Брянской области в результате атаки украинского дрона была повреждена и выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция, которая принадлежит филиалу ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

В свою очередь, атака на объект в Воронежской области около 07:10 привела к повреждению распределительного надземного стального газопровода в Россошанском районе, в селе Подгорное. Газопровод принадлежит ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что РФ видит несоблюдение Украиной моратория на удары по российским энергетическим объектам.

Также атаки ВСУ на российские энергообъекты прокомментировал и член комитета Госдумы Андрей Колесник. Он отметил, что в течение месяца действия моратория стала ясна ценность российского слова. Парламентарий обратил внимание, что Россия выполнила все договоренности, тогда как Украине было на них «наплевать».

Ранее в Кремле напомнили, что месяц запрета на удары по украинским энергообъектам истек.