В СВР заявили, что Запад помогает антиправительственным силам в Афганистане

Спецслужбы западных стран ищут пути оказания помощи антиправительственным силам в Афганистане. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, его слова опубликовала пресс-служба ведомства.

Как заявил Нарышкин, Запад стремится сохранить нестабильность в Афганистане для достижения своих целей.

«Именно западники продолжают блокировать афганские авуары и сохранять санкции против Кабула, а западные спецслужбы ищут пути оказания поддержки антиправительственным силам в этой стране», — говорится в тексте.

До этого в российском МИД заявили, что Россия планирует укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Афганистаном в сфере борьбы с терроризмом и наркотрафиком, а также наращивать торговые и инвестиционные связи.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в стране, который действовал с 2003 года. Иск был подан генеральным прокурором России, слушание состоялось в закрытом режиме. В списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» остался.

Ранее на стене бывшего посольства США в Афганистане появился антиамериканский баннер.