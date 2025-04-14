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На стене бывшего посольства США в Афганистане появился антиамериканский баннер

ToloNews: на бывшем посольстве США в Кабуле появилась надпись о поражении Штатов
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Ali Khara/Reuters

На стене бывшего посольства Соединенных Штатов в афганском Кабуле появился баннер с антиамериканской надписью. Об этом сообщил местный портал ToloNews.

По словам журналистов, на гигантском баннере красуется текст о том, что афганская нация «нанесла поражение Америке». Кто именно повесил баннер — неизвестно.

Соединенные Штаты ввели войска в Афганистан в 2001 году после терактов 11 сентября. Целью называлась группировка «Аль-Каида» (организация запрещена в России), которую признали ответственной за нападения. Первое соглашение о сворачивании миссии в 2020 году было подписано Дональдом Трампом. Вывод войск состоялся в 2021 году при Джо Байдене. После ухода американских военных власть в Афганистане захватило движение «Талибан» (организация запрещена в России).

13 января 2025 года теперь уже бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден принял верное стратегическое решение по выводу войск из Афганистана три года назад и история положительно оценила это решение.

Ранее сообщалось, что в Афганистане из тюрем выпустили около 2,5 тысячи заключенных.

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