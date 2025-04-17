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Россия нацелена на сотрудничество с Афганистаном в борьбе с наркотиками и терроризмом

МИД: РФ усилит сотрудничество с Кабулом в борьбе с наркотиками и терроризмом
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Depositphotos

Россия планирует укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Афганистаном в сфере борьбы с терроризмом и наркотрафиком, а также наращивать торговые и инвестиционные связи. Об этом сообщили в МИД РФ после решения Верховного суда о приостановлении запрета на деятельность движения «Талибан» (движение признано террористическим).

«Отдельный акцент в Москве намерены сделать на наращивании торговых, деловых и инвестиционных связей с Кабулом. Афганистан, обладая уникальным геостратегическим положением, способен стать связующим звеном в реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов», — отметили в дипведомстве.

В МИД подчеркнули, что приостановление террористического статуса «Талибана» не отменяет соблюдение санкций ООН в отношении связанных с движением лиц и организаций.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в стране, который действовал с 2003 года. Иск был подан генеральным прокурором России, слушание состоялось в закрытом режиме. В списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» остался.

В конце декабря российский президент Владимир Путин подписал закон, который утвердил возможность приостановки запрета деятельности террористической организации.

Ранее адвокат рассказал, смогут ли россияне вступить в «Талибан».

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