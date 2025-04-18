На Украине раскрыли детали меморандума о сделке с США по металлам

Меморандум, подтверждающий намерение Киева и Вашингтона заключить сделку по редкоземельным металлам, не предусматривает возвращения украинскими властями долга за помощь со стороны американского руководства. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

«Никто не говорит <...>, что это долг, который мы должны возвращать», — отметил чиновник.

Он добавил, что соглашение по редкоземельным металлам предусматривает создание инвестиционного фонда, деятельность которого должна позволить США заработать столько денег, сколько было потрачено на поддержку Украины. Но, по словам Качки, согласование этого процесса — один из самых сложных элементов переговоров.

Как сказал чиновник, Киев и Вашингтон уже достигли взаимопонимания по вопросу ратификации соглашения со стороны украинского парламента. Он подчеркнул, что документ вступит в силу только после того, как его рассмотрит и одобрит Верховная рада.

18 апреля правительство Украины обнародовало текст меморандума, подтверждающего намерение властей страны и США заключить сделку по редкоземельным металлам. В том числе в нем подчеркивается, что с 2022 года Вашингтон оказал Киеву «значительную материальную поддержку».

Ранее в Верховной раде Украины назвали возможные сроки завершения работы над соглашением по металлам с США.