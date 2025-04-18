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В Раде сообщили, когда США и Украина намерены завершить работу по соглашению о недрах

Железняк: США и Украина могут завершить работу по сделке о ресурсах до 26 апреля
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Mariam Zuhaib/AP

США и Украина планируют завершить работу по соглашению о редкоземельных металлах до 26 апреля. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале со ссылкой на подписанный меморандум между странами.

Он рассказал, что на следующей неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Вашингтон, где проведет встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом. Они намерены обсудить «высокоуровневую поддержку» для завершения технических обсуждений условий соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины.

«Ожидается, что переговорные группы предоставят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений до этой даты и скорейшего подписания соглашения», — написал Железняк.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что США и Украина подписали меморандум о намерениях в рамках переговоров о соглашении по ресурсам. По оценке издания, подписание документа возвращает сложный переговорный процесс между сторонами «в нужное русло».

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Киев могут заключить соглашение 24 апреля.

Ранее США снизили до $100 млрд требования по возврату помощи для Украины.

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