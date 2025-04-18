На Украине обнародовали текст меморандума о соглашении по металлам с США

Кабмин Украины опубликовал меморандум о сделке с США по редкоземельным металлам

Кабинет министров Украины обнародовал текст меморандума о намерении властей подписать с США соглашение по редкоземельным металлам. Документ был опубликован на портале правительства страны.

«Украина и США подписали меморандум, удостоверяющий конструктивную совместную работу над соглашением об экономическом партнерстве и подтверждающий намерение <...> заключить сделку, которая будет выгодна обоим народам», — говорится в сопутствующем заявлении властей.

При этом в самом меморандуме утверждается, что Вашингтон и Киев планируют создать совместный инвестиционный фонд. Средства из него будут использоваться для финансирования работ по восстановлению Украины.

Как отмечается в документе, за последние три года американское руководство оказало Киеву «значительную материальную поддержку». Также в тексте подчеркивается, что обе стороны стремятся к завершению боевых действий и установлению прочного мира.

18 апреля депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украина и США планируют завершить работу по соглашению о редкоземельных металлах уже на следующей неделе. Председатель украинского правительства Денис Шмыгаль намерен провести встречу с главой американского министерства финансов Скоттом Бессентом в Вашингтоне, одной из тем которой станет «высокоуровневая поддержка» для завершения технических обсуждений условий соглашения.

Ранее в Белом доме высказались о стоимости украинских запасов ископаемых.