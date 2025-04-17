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Глава РФПИ сообщил, что осталось еще много вопросов, которые надо решить РФ и США

Глава РФПИ: американо-российский диалог идет, нужно решить еще много вопросов
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alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Диалог между Россией и США продолжается, нужно решить еще много вопросов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

На сколько эффективен российско-американский диалог — покажет время, отметил он.

Переговоры России и США о достижении мира на Украине начались 18 февраля.

Агентство Bloomberg 17 апреля сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения антироссийских санкций, как инструмент давления на переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

До этого журнал The Economist со ссылкой на источники писал, что сотрудники аппарата президента США Дональда Трампа недовольны усилиями Европы по поддержке военного потенциала Украины. Кроме того, Трамп в своих выступлениях обходит стороной вопрос выделения дополнительной военной помощи Киеву.

Ранее глава РФПИ прокомментировал возможность полета на Марс.

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