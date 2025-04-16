«Cыты по горло»: почему Трамп и его команда недовольны Европой и Зеленским

Politico: Трамп разозлился на ЕС из-за поддержки Зеленского после перепалки в США

Члены администрации президента США Дональда Трампа выражают неудовольствие действиями ЕС по военной поддержке Украины и резкими заявлениями Владимира Зеленского, сообщает The Economist. Издание отмечает, что Трамп демонстративно игнорирует тему военной помощи Киеву в своих выступлениях. Politico сообщает, что Трамп был взбешен из-за поддержки, которую Европа оказала Зеленскому после ссоры в Белом доме в феврале. Подробнее о взаимоотношениях команды Трампа с европейскими союзниками — в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники аппарата президента США Дональда Трампа недовольны усилиями Европы по поддержке военного потенциала Украины. Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на источники в Вашингтоне.

«Дипломаты в Вашингтоне также сообщают, что некоторые помощники Трампа в частном порядке говорят, что они «сыты по горло» усилиями Европы по укреплению Украины», — сообщает издание.

Кроме того, представители Пентагона недавно задали вопрос одному из союзников США, почему эта страна продолжает поставки вооружения на Украину, однако этот запрос был оставлен без ответа, утверждает The Economist.

Журнал также указывает, что Трамп в своих выступлениях и высказываниях обходит стороной вопрос выделения дополнительной военной помощи Украине. В статье The Economist обращается внимание на то, что поставки вооружений, одобренные еще при президенте Джо Байдене, закончатся в ближайшие месяцы.

Ссора в Белом доме

Ранее издание Politico также со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп пришел в бешенство после того, как европейские лидеры выразили демонстративную поддержку Владимиру Зеленскому после февральской перепалки между президентами Украины и США в Белом доме.

Тогда в ходе совместной пресс-конференции в Овальном кабинете Владимир Зеленский попытался оспорить ряд утверждений вице-президента Джей Ди Вэнса, в результате чего между ними завязалась перепалка, в которую вступил и Дональд Трамп. После этого Вашингтон на некоторое время остановил передачу военной помощи Киеву.

По данным источников издания, реакция Европы возмутила Трампа. Финальной точкой его недовольства стало заявление самого Зеленского, что до достижения мирного соглашения «еще очень далеко». Это, как утверждает Politico, и стало причиной внезапного прекращения американской помощи Киеву.

«Должны лишиться лицензии!» Трамп пришел в ярость после выхода шоу с интервью Зеленского Президент США Дональд Трамп раскритиковал американскую программу «60 минут» и призвал лишить ее лицензии после... 14 апреля 16:57

Представители администраций Трампа и Зеленского продолжают открыто и резко критиковать друг друга, несмотря на идущие между сторонами переговоры о так называемой ресурсной сделке.

В частности, глава минфина США Скотт Бессент прокомментировал ситуацию, отметив, что Зеленский в феврале «провалил самую простую сделку в истории» , устроив ссору в Белом доме. По словам министра, в тот момент все было готово к подписанию соглашения о доступе США к украинским природным ресурсам.

В ответ на обвинения Зеленский заявил, что Украину не следует воспринимать как государство третьего сорта и что с его страной нужно вести диалог на равных.

Кроме того, Владимир Зеленский в недавнем интервью телеканалу CBS News заявил, что в США при обсуждении конфликта на Украине «преобладают российские нарративы» и что это говорит «огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США».

Это утверждение вызвало резкую критику со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса, который назвал слова Зеленского абсурдными.

«Я думаю, что в своем роде абсурд, когда Зеленский говорит американскому правительству, которое в настоящее время поддерживает все его правительство и военные действия, что мы каким-то образом на стороне русских», — цитирует его слова UnHerd.

Такая риторика со стороны президента Украины, по словам Вэнса, «определенно непродуктивна». По словам вице-президента США, он лишь пытается понять стратегические цели России для прекращения конфликта.