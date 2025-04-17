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Глава РФПИ прокомментировал возможность полета на Марс

Глава РФПИ Дмитриев: идея полета на Марс становится более реальной
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Александр Вильф/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал возможность полета людей на Марс. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, полет на Марс «становится все более реальным».

Таким образом Дмитриев прокомментировал новость о том, как президент России Владимир Путин сравнил американского предпринимателя, руководителя департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска с советским инженером Сергеем Королевым.

Президент добавил, что если на сегодняшний день какая-либо из идей кажется невероятной, то через какое-то время они часто реализуются.

17 марта Илон Маск опубликовал на своей странице в социальной сети X пост, в котором заявил, что человек может впервые ступить на Марс уже в ближайшие пять-семь лет. При этом, по его мнению, главным вопросом при колонизации данной планеты станет технологическое развитие Земли. Предприниматель пояснил, что людям не удастся «закрепиться» на Марсе, если они не смогут поддерживать жизнь и развиваться независимо от родной планеты.

Ранее Маск анонсировал полет робота Optimus на Марс.

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