«Разменная монета»: как Трамп будет использовать санкции против России

Bloomberg: Трамп может снять санкции с России по итогам переговоров по Украине

Администрация Дональда Трампа допускает смягчение санкционного режима в отношении России как один из рычагов в переговорах по Украине. Об этом сообщает Bloomberg. В то же время, указывает агентство, снятие ключевых ограничений невозможно без одобрения конгресса США и союзников в Европе. В Москве заявляют, что Россия не добивается отмены санкций и не зависит от решений Запада.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения антироссийских санкций как инструмент давления на переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Возможность ослабления санкций используется администрацией Трампа в качестве разменной монеты в переговорах с Россией о прекращении войны в Украине», — пишет агентство.

При этом администрация США преследует и свои интересы, отмечает Bloomberg.

«Трамп видит экономические возможности в перезагрузке отношений между Россией и Америкой», — сообщается в материале.

Bloomberg напоминает, что еще в феврале Трамп заявил в соцсети Truth Social, что обсуждал с Владимиром Путиным «масштабные проекты в области экономического сотрудничества» во время телефонного разговора.

При этом Дональд Трамп не может отменить все санкции против РФ без одобрения конгресса США.

«Для отмены самых жестких американских ограничений необходимо одобрение конгресса. А чтобы отменить международные санкции, Трампу придется убедить партнеров в Европе и других странах отменить свои собственные пакеты», — указывает агентство.

12 апреля Дональд Трамп продлил сроком на год действие режима чрезвычайного положения, введеного из-за «вредоносной деятельности» России. Этот режим предусматривает сохранение действующих ограничений: заморозки активов, санкций против частных лиц и компаний, а также вторичных санкций в отношении иностранных банков, имеющих дело с российским оборонным сектором.

Санкционное давление

Глава МИД России Сергей Ларвов 14 апреля в интервью газете «Коммерсант» отметил, что администрация Трампа не скрывает, что принимает внешнеполитические решения исходя из выгоды.

При этом Россия не бегает за Западом в надежде на отмену санкций, подчеркнул глава российской дипломатии.

«Мы, как вы знаете, ну если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить»,

— сказал Сергей Лавров.

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Даже если США и снимут санкции, Россия не должна попадать в зависимость в критически важных сферах», добавил глава МИД РФ.

Позднее 15 апреля официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон не намерен обсуждать отмену санкций против России до прекращения огня на Украине.

«Я могу лишь напомнить о том, что было ясно с самого начала: Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей до тех пор, пока не прекратится кровопролитие», — заявила чиновница.

В тоже время газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон также рассматривает возможность введения новых санкций против Москвы. Об этом изданию сообщил бывший чиновник Госдепартамента Дэниел Фрид. По его словам, вопрос усиления ограничительных мер якобы уже прорабатывают минфин и Госдеп США.

«Все это означает, что они теперь думают, что у них есть политическое или законодательное прикрытие, чтобы рассмотреть такие меры в случае, если Трамп действительно решит, что с него хватит Путина», — рассказал чиновник.