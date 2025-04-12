Стало известно, что США и Иран будут обсуждать на встрече в Омане

Стали известны основные темы, которые США и Иран будут обсуждать в рамках встречи в Омане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оманский источник.

По его словам, основными темами переговоров станут деэскалация региональной напряженности, обмен пленными и некоторое ослабление санкций в обмен на ограничения ядерной программы Ирана.

До этого сообщалось, что в столице Омана Маскате начались непрямые переговоры между делегациями Ирана и США.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи выразил серьезное намерение страны заключить справедливое и достойное соглашение на переговорах с США, заявив, что такое же отношение со стороны Вашингтона увеличит шансы на заключение предварительной сделки, определяющей ход переговоров.

Он отметил, что эти переговоры касаются только иранской ядерной программы.

Также стало известно, что иранскую делегацию возглавляет Арагчи, а американскую — специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

По данным агентства ISNA, переговоры будут проходить в одном месте, но в разных комнатах, и, возможно, посредством письменных текстов.

Ранее Уиткофф заявил, что США хотят ликвидации ядерной программы Ирана.