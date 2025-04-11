Уиткофф заявил, что США хотят ликвидации ядерной программы Ирана

США начнут переговоры в Омане с требования ликвидировать ядерную программу Ирана, однако Вашингтон готов идти на компромиссы. Об этом изданию The Wall Street Journal заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

«Я думаю, мы начнем переговоры с того, что нужно ликвидировать эту программу. Это наша позиция сегодня... Кстати, это не значит, что в конечном итоге мы не найдем другие пути к компромиссу между странами», — сказал он.

Если иранская сторона отвергнет полный отказ от ядерной программы, Уиткофф обсудит дальнейшие действия с президентом США Дональдом Трампом.

12 апреля в Омане должен состояться первый раунд консультаций между делегациями Ирана и США. Основными переговорщиками выступят глава МИД исламской республики Аббас Арагчи и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф.

В свою очередь издание Axios сообщало, что Иран рассматривает возможность заключить временную ядерную сделку с США до финального соглашения.

Ранее посол Ирана в РФ рассказал о контактах Тегерана и Вашингтона.