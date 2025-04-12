Иранская переговорная делегация направляется в Оман для непрямых переговоров с США

Глава МИД Ирана направляется в Оман для непрямых переговоров с США

Иранская переговорная делегация направляется в столицу Омана Маскат для проведения непрямых переговоров с США. Об этом сообщило агентство ISNA.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи рассказал, что иранские дипломаты направляются в Маскат в сопровождении министра иностранных дел Аббаса Аракчи.

Перед началом переговоров Арагчи встретится с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.

Непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном пройдут в субботу днем. Иранскую делегацию возглавит Арагчи, а американскую — Стив Виткофф, специальный представитель США по Западной Азии.

Официальные лица Омана пока не объявили место проведения переговоров, но источники ISNA сообщили, что переговоры будут проходить в одном месте, но в разных комнатах, и, возможно, посредством письменных текстов. Предположительно, они обсудят иранскую ядерную программу.

До этого сообщалось, что самолет спецпосланника президента Соединенных Штатов сел в Омане.

Ранее Уиткофф заявил, что США хотят ликвидации ядерной программы Ирана.