В Омане начались непрямые переговоры главы МИД Ирана и спецпосланника Трампа

В столице Омана Маскате начались непрямые переговоры между делегациями Ирана и США. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Непрямые переговоры между министром иностранных дел Аббасом Арагчи и Стивом Уиткоффом, специальным представителем президента США по Ближнему Востоку, начались при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаида», — говорится в сообщении.

Глава МИД Ирана выразил серьезное намерение страны заключить справедливое и достойное соглашение на переговорах с США, заявив, что такое же отношение со стороны Вашингтона увеличит шансы на заключение предварительной сделки, определяющей ход переговоров.

Он отметил, что эти переговоры касаются только иранской ядерной программы.

До этого сообщалось, что иранскую делегацию возглавляет Арагчи, а американскую — Уиткофф.

По данным агентства ISNA, переговоры будут проходить в одном месте, но в разных комнатах, и, возможно, посредством письменных текстов.

Ранее Уиткофф заявил, что США хотят ликвидации ядерной программы Ирана.