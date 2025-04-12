Трамп повторил требование к Ирану отказаться от ядерного оружия

Трамп вновь пожелал Ирану быть процветающей страной, но без ядерного оружия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь пожелал Ирану быть процветающей страной, но без ядерного оружия. Об этом Трамп заявил на брифинге в Белом доме, передает РИА Новости.

«Я хочу, чтобы Иран был волшебной, великой, счастливой страной. Но они не могут обладать ядерным оружием», — заявил Трамп.

Заявления Трампа звучат на фоне предстоящих в субботу, 12 апреля, американо-иранских переговоров по ядерной сделке.

При этом член президиума парламента Ирана Ахмад Надери заявил, что продолжение членства Тегерана в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) стоит пересмотреть.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по ядерной программе. Иран пообещал в таком случае ответить. Может ли США уничтожить Иран и как может выглядеть ирано-американская война — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в МИД РФ осудили угрозы ударов по ядерным объектам Ирана и призвала к диалогу.