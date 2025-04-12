Трамп повторил требование к Ирану отказаться от ядерного оружия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь пожелал Ирану быть процветающей страной, но без ядерного оружия. Об этом Трамп заявил на брифинге в Белом доме, передает РИА Новости.
«Я хочу, чтобы Иран был волшебной, великой, счастливой страной. Но они не могут обладать ядерным оружием», — заявил Трамп.
Заявления Трампа звучат на фоне предстоящих в субботу, 12 апреля, американо-иранских переговоров по ядерной сделке.
При этом член президиума парламента Ирана Ахмад Надери заявил, что продолжение членства Тегерана в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) стоит пересмотреть.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по ядерной программе. Иран пообещал в таком случае ответить. Может ли США уничтожить Иран и как может выглядеть ирано-американская война — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.
Ранее в МИД РФ осудили угрозы ударов по ядерным объектам Ирана и призвала к диалогу.