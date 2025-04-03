В МИД РФ осудили угрозы ударов по ядерным объектам Ирана и призвали к диалогу

Захарова заявила о неприемлемости угроз об ударах по ядерным объектам Ирана

Угрозы бомбардировок ядерной инфраструктуры Ирана со стороны третьих стран абсолютно неприемлемы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что подобные действия приведут к масштабным радиологическим и гуманитарным последствиям для всего мира, особенно для Ближневосточного региона, передает ТАСС.

«Использование военно-силовых методов в отношении Ирана незаконно. Угрозы ударов по объектам атомной энергетики недопустимы — они несут риски глобальной катастрофы», — отметила Захарова.

Она добавила, что Россия выступает за поиск устойчивых дипломатических решений, которые устранят западные предубеждения в отношении иранской ядерной программы.

«Тегеран имеет полное право на мирное использование атомной энергии в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Это основа для любых переговоров», — подчеркнула представитель МИД.

28 марта президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном может произойти что-то плохое, если власти страны не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил на эту угрозу. Он заявил, что не верит в возможность атаки США на страну извне. Но даже если американские власти совершат этот шаг, Иран готов дать жесткий ответ, подчеркнул иранский лидер.

Ранее в МИД заявили о готовности России помочь США и Ирану выстроить диалог.