В МИД РФ осудили угрозы ударов по ядерным объектам Ирана и призвали к диалогу

Угрозы бомбардировок ядерной инфраструктуры Ирана со стороны третьих стран абсолютно неприемлемы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что подобные действия приведут к масштабным радиологическим и гуманитарным последствиям для всего мира, особенно для Ближневосточного региона, передает ТАСС.
«Использование военно-силовых методов в отношении Ирана незаконно. Угрозы ударов по объектам атомной энергетики недопустимы — они несут риски глобальной катастрофы», — отметила Захарова.
Она добавила, что Россия выступает за поиск устойчивых дипломатических решений, которые устранят западные предубеждения в отношении иранской ядерной программы.
«Тегеран имеет полное право на мирное использование атомной энергии в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Это основа для любых переговоров», — подчеркнула представитель МИД.
28 марта президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном может произойти что-то плохое, если власти страны не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил на эту угрозу. Он заявил, что не верит в возможность атаки США на страну извне. Но даже если американские власти совершат этот шаг, Иран готов дать жесткий ответ, подчеркнул иранский лидер.
Ранее в МИД заявили о готовности России помочь США и Ирану выстроить диалог.