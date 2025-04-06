В Иране призвали к пересмотру членства Тегерана в ДНЯО

Член парламента Ирана призвал к пересмотру членства Тегерана в ДНЯО

Продолжение членства Тегерана в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) стоит пересмотреть. Об этом заявил РИА Новости член президиума парламента Ирана Ахмад Надери.

«Продолжение членства в ДНЯО без обретения реальных гарантий, не только не является гарантией безопасности Ирана, но и может привести к сокращению сдерживающего потенциала страны», – сказал Надери.

Член парламента Ирана добавил, что ДНЯО не смог гарантировать безопасность Ирана.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по ядерной программе. Иран пообещал в таком случае ответить. Может ли США уничтожить Иран и как может выглядеть ирано-американская война — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проблема должна обсуждаться только исключительно политико-дипломатическими средствами.

Ранее в МИД РФ осудили угрозы ударов по ядерным объектам Ирана и призвала к диалогу.