«Разбомбить под ноль». Может ли США уничтожить Иран?

Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если США и Иран не достигнут соглашения по ядерной программе. Тегеран пообещал в таком случае ответить. Может ли США уничтожить Иран и как может выглядеть ирано-американская война — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

»Иран исчезнет к сентябрю»

В марте президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором глава Белого дома обозначил двухмесячный срок для заключения новой ядерной сделки.

Тегеран в ответном письме отказался от прямых переговоров с Вашингтоном и предложил вести их только через посредников. И тут глава Белого дома пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе. В Иране пообещали, что Соединенные Штаты непременно столкнутся с сильным ответным ударом.

Как пишет британская газета Daily Express со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа, Иран «исчезнет к сентябрю», если Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе и не прекратит работу над ядерным оружием.

К слову, идея всеми возможными силами обрушиться на Иран далеко не нова даже для нынешнего главы Белого дома. Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп (уже перед уходом со своего поста) был готов ударить по Ирану. В то время поводом для военных действий опять-таки стала атомная программа Тегерана, возобновившаяся после развала ядерной сделки.

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Похоже, уже не осталось ни одной области в мировой политике и экономике, в которой Дональд Трамп не планирует принять самое деятельное участие.

Глава Белого дома собирается присоединить Гренландию, включить в состав США Канаду, забрать обратно Панамский канал, установить мир на Украине, разбомбить под ноль хуситов, устранить возможность создания Ираном ядерного оружия, и, наконец, переименовать Мексиканский залив в Американский (список подобных мероприятий далеко не полный). Про пошлины на этом фоне, наверное, и говорить не стоит.

Безусловно, военные, экономические и финансовые возможности США достаточно велики, но стоит ли Вашингтону так разбрасываться решительно по всем азимутам? На этот вопрос ясного ответа пока нет. Но на данный момент ясно, что нигде Дональд Трамп пока так и не добился хоть какого-то значимого результата.

Но особо остановимся на бомбардировках хуситов. Казалось бы, вот она реальная возможность показать всему миру беспредельную военную мощь Соединенных Штатов. Стереть за считанные часы эти вооруженные формирования просто с лица земли и ясно показать Тегерану — «а вот с вами будет еще хуже».

Однако и с хуситами пока получается как-то не очень. Во всяком случае, на данном этапе успехами США в борьбе с этим движением на Ближнем и Среднем Востоке никто не впечатлен. А тут — Иран. Эта задача для США будет на два порядка сложнее. Для решения ее одной надо сконцентрировать все силы и возможности государства, забыв про Гренландию, Украину и переименование Мексиканского залива.

Как может выглядеть война?

Скорее всего, Соединенным Штатам в союзе с Израилем (вряд ли удастся еще кого-либо привлечь в антииранскую коалицию) для усмирения Ирана придется проводить практически полномасштабную стратегическую воздушно-космическую операцию с привлечением практически в полном составе своих военно-воздушных и военно-морских сил. Эта операция могла бы стать одним из вариантов быстрого глобального удара, но только в рамках ближне- и средневосточного региона.

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Но вот удастся ли одними ракетно-авиационными ударами сломить Иран — большой вопрос. Если еще сравнительно недавно равноценное вооруженное противоборство между США и Ираном казалось весьма проблематичным, то сегодня уже ситуация несколько иная. В Тегеране к такому варианту развития событий (ракетно-авиационным ударам со стороны США), скорее всего, давно готовы и значительно нарастили свой военный потенциал, в первую очередь ракетный.

Тут целесообразно вспомнить пророческий диалог штандартенфюрера Штирлица с генералом вермахта в вагоне поезда (фильм «Семнадцать мгновений весны»). Командир германского корпуса делится со Штирлицем своими впечатлениями об американцах: «Я с ними воюю год. Этих болванов погубит их же техника. Они думают, что войну можно выиграть одними бомбежками. Они будут наращивать свою техническую мощь и захлебнутся в ней. Она разложит их как ржа. Они решат, что им все можно».

Многие специалисты предостерегают от надежды или предположения, что массированные ракетно-авиационные удары США заставят иранцев свергнуть свой исламский режим и превратить Иран в американского союзника и развитую демократию. Результат может получиться прямо противоположным.

А ведь абсолютному большинству даже американского экспертного сообщества непонятно, как может выглядеть гипотетическая американская победа над Ираном.

Мало того, что сегодня Тегеран, скорее всего, устоит перед «невиданными ранее бомбардировками»: это слишком большая страна, чтобы ее за один прием можно было бы сломить одними ракетно-авиационными ударами. Тегеран к тому же начнет отвечать. И еще неизвестно, каков будет результат ответных ракетных ударов (баллистических ракет у Ирана на этот случай припасено и заскладировано в подземных укрытиях в избытке).

Сегодня Тегеран в состоянии дотянуться и до американской авиабазы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, и до всех военных объектов США на Ближнем и Среднем Востоке, и уж тем более до столицы Израиля. И еще толком неизвестно, чем комплектуются сегодня боеголовки иранских баллистических ракет.

Вместе с тем нельзя исключать, что угрозы Дональда Трампа Ирану «невиданными ранее бомбардировками» подразумевают применение не только большого количества противобункерных бомб (включая «мать всех бомб» типа GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast), но и ударами по ядерным объектам Ирана атомными авиационными бомбами свободного падения типа В61-12, которым за последнее время Пентагоном приданы свойства высокоточного оружия. Иными словами, применение ядерного оружия в подобном конфликте вполне возможно.

Однако резкое ослабление роли Ирана на Ближнем и Среднем Востоке, устранение его с политической сцены как регионального лидера и лишение Тегерана даже гипотетической возможности обладания ядерным оружием навряд ли реально без проведения общевойсковых операций непосредственно на территории Ирана и последующей оккупации этой страны.

Готовы ли к этому Соединенные Штаты — чуть ли не в каждом иранском городе ставить свой воинский гарнизон? Скорее всего, нет, учитывая горький иракский опыт. А тут, надо заметить, страна гораздо больше и по населению, и по территории. Так что нельзя исключать, «невиданные ранее бомбардировки» могут остаться и чисто вербальным актом со стороны Дональда Трампа. Во всяком случае пока незаметно, чтобы вся американская армия подступилась к границам Ирана.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).