Защита опротестовала домашний арест главы Гагаузии

Адвокаты Гуцул будут добиваться отмены любых установленных для нее ограничений

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул опротестовала в Апелляционной палате ее перевод под домашний арест. Об этом заявила адвокат Наталья Байрам, передает РИА Новости.

По ее словам, домашний арест приравнивается к заключению в тюремном учреждении.

«Мы боремся и предпринимаем все действия, чтобы было аннулировано решение о переводе Евгении Гуцул под домашний арест, чтобы были сняты все ограничения», — сказала Байрам.

9 апреля Гуцул была освобождена из СИЗО и направлена под домашний арест. При этом глава Гагаузии заявила, что намерена и далее бороться за справедливость.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У главы Гагаузии забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

Гуцул обвиняют в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии в 2023 году, незаконном финансировании политической партии «Шор» на выборах и подделке документов. Сама политик не признает себя виновной. Срок ареста Гуцул истекает 14 апреля.

Ранее Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию.