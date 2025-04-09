Гуцул перевели под домашний арест

Суд Кишинева принял решение перевести главу Гагаузии Евгению Гуцул под домашний арест. Об этом пишет РИА Новости.

«Применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде домашнего ареста», — отмечается в решении суда.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У главы Гагаузии забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

Гуцул обвиняют в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии в 2023 году, незаконном финансировании политической партии «Шор» на выборах и подделке документов. Сама политик не признает себя виновной. Срок ареста Гуцул истекал 14 апреля.

Адвокат политика Наталья Байрам заявила, что служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии незаконно содействовала аресту Гуцул. По словам юриста, учреждение СИБ не имеет абсолютно ничего общего с этим делом — ни процессуального статуса, ни абсолютно никаких прав по этому делу.

Ранее Гуцул объяснила, почему не собиралась покидать Молдавию.