Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию

Глава Гагаузии Евгения Гуцул после заседания суда в Кишиневе заявила, что не собиралась покидать Молдавию. Ее слова приводит издание «Sputnik Молдова».

«Я не собиралась покидать Молдову. Бежать из страны означало бы отказаться от своего мандата и отказаться служить народу Гагаузии — я никогда этого не сделаю», — сказала Гуцул.

Глава автономии подчеркнула, что она намерена продолжить «служить народу».

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Гуцул подозревают в мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

28 марта суд в Кишиневе заключил Гуцул под стражу на 20 суток.

Ранее в Госдуме назвали политической расправой задержание главы Гагаузии.