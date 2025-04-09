Гуцул сделала заявление после решения суда о домашнем аресте

Гуцул заявила, что продолжит бороться за справедливость после решения суда

Глава Гагаузии Евгений Гуцул после решения суда о домашнем аресте заявила, что намерена и далее бороться за справедливость. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гагаузия ждет, Гагаузия требует присутствия, поэтому мы будем дальше бороться за справедливость», - сказала она.

9 апреля суд Кишинева принял решение перевести главу Гагаузии под домашний арест.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У главы Гагаузии забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

Гуцул обвиняют в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии в 2023 году, незаконном финансировании политической партии «Шор» на выборах и подделке документов. Сама политик не признает себя виновной. Срок ареста Гуцул истекал 14 апреля.

Адвокат политика Наталья Байрам заявила, что служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии незаконно содействовала аресту Гуцул. По словам юриста, учреждение СИБ не имеет абсолютно ничего общего с этим делом — ни процессуального статуса, ни абсолютно никаких прав по этому делу.

Ранее Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию.