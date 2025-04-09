В США допустили исключение китайских акций с американских бирж

Министр финансов США Скотт Бессент не исключил возможность исключения китайских акций с американских бирж. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

«Я думаю, что все обсуждается», — сказал Бессент в ответ на вопрос о том, готова ли администрация американского лидера Дональда Трампа убрать китайские акции с бирж на фоне эскалации пошлин между двумя странами.

Бессент выразил сожаление по поводу введения Китаем ответных пошлин и заявил, что это «проигрышный» для Пекина путь, указав, что две страны смогут «двигаться дальше», если США изменят экономический приоритет в сторону производства, а Китай — в сторону потребления.

До этого Центральное телевидение КНР (CCTV) сообщило, что Китай увеличит пошлины на все импортируемые из США товары на 50 процентных пунктов — с 34 до 84%. Пошлина будет скорректирована 10 апреля с 12:01 по местному времени (07:01 мск).

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее Китай добавил еще 12 компаний из США в список экспортного контроля.