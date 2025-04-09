Китай добавил еще 12 компаний из США в список экспортного контроля

Китай добавил еще 12 американских технологических компаний в список экспортного контроля для защиты своих интересов безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Минкоммерции Китайской народной республики (КНР).

В ведомстве добавили, что до этого еще шесть американских компаний были внесены в список «ненадежных субъектов». Как пояснили в Минкоммерции КНР, в их отношении действуют ограничения на ведение бизнеса в Китае или с китайскими компаниями.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза.

4 апреля Китай объявил о введении ответных пошлин в размере 34% на все товары из США, которые вступят в силу 10 апреля. В ответ США анонсировали новые пошлины на китайскую продукцию.

Ранее в США назвали победителя в торговой войне с Трампом.