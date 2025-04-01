Для урегулирования конфликта на Украине необходимо сместить украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Проще не бывает: сместите президента Зеленского, и вы получите мир. Сохраните его, и война продолжится и в конечном итоге распространится», — подчеркнул он.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что Владимир Путин «хочет заключить сделку», а Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Трамп добавил, что, несмотря на ненависть между президентами РФ и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее угрозы в адрес России объяснили «беспристрастностью» Трампа.