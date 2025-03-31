«Я пойму, что они затягивают»: Трамп рассказал о крайнем сроке для перемирия на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что Владимир Путин «хочет заключить сделку», а Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Трамп добавил, что несмотря на ненависть между президентами РФ и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира.

Для России существует крайний срок по достижению договоренностей насчет прекращения огня с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп журналистам во время полета на борту Air Force One, пишет The Hill.

«Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — сказал Трамп, когда один из журналистов задал ему вопрос о том, установлен ли для Москвы срок для прекращения огня.

Американский президент считает, что российский лидер Владимир Путин «хочет заключить сделку». Он не думает, что Россия пытается затянуть урегулирование конфликта. Трамп также не согласился с тем, что его с Путины отношения «находятся в нижней точке»:

«Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине. <...> Я знаю его долгое время. Мы всегда хорошо ладили ».

Трамп пояснил, что был недоволен Путиным из-за его последних высказываний об отсутствии доверия к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. По его словам, Москве придется заключить сделку вне зависимости от того, нравится ли российским властям лидер Украины. При этом Трамп раскритиковал Зеленского, предположив, что тот колеблется из-за сделки по недрам.

«Мы заключили сделку по редкоземельным металлам, и теперь он [Зеленский] говорит: «Ну, вы знаете, я хочу пересмотреть сделку». Он хочет стать членом НАТО. Ну, он никогда бы не смог стать членом НАТО. Он это понимает. Так что, если он хочет пересмотреть сделку, у него будут большие проблемы», — отметил Трамп.

Прогресс и ненависть

Президент США признал, что переговоры между Москвой и Киевом идут, но в условиях недоброжелательности:

«Мы добиваемся прогресса, но есть большая недоброжелательность между сторонами».

По словам американского президента, Путин и Зеленский сильно ненавидят друг друга. Однако Трамп выразил надежду, что им удастся преодолеть свои разногласия.

30 марта лидер США заявил, что может ввести в отношении российской нефти вторичные пошлины в течение месяца (бизнес не сможет работать в США при условии закупки нефти в РФ), если по вине России не удастся заключить мирное соглашение. На следующий день Трамп обозначил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины на товары из России:

«Все вторичные тарифы очень жесткие, потому что по сути они говорят: если вы ослушаетесь наших приказов, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах Америки и вот в чем загвоздка».

«Если я сочту, что это их вина». Трамп пригрозил России за возможный срыв переговоров по Украине Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если мирное соглашение... 31 марта 05:59

В беседе с NBC News Трамп уточнил, что в ближайшее время вновь планирует созвониться с Путиным.

Недовольство растет

Президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард предположил в интервью The Wall Street Journal, что в Вашингтоне набирают влияние агрессивно настроенные по отношению к РФ советники Трампа на фоне затягивания урегулирования конфликта на Украине.

Так аналитик объяснил недовольство Трампа словами Путина о нелегитимности украинского президента. Американский лидер говорил, что «был очень зол и взбешен», когда «Путин начал подрывать авторитет Зеленского».

«Эта фраза была необычным выпадом в адрес Кремля», — прокомментировал Ховард слова Трампа. Он добавил, что личная досада американского президента на Москву растет. Об этом говорят и его посты, где он оправдывает интересы Вашингтона в Гренландии «российской агрессией».