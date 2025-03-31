Угрозы в адрес России объяснили «беспристрастностью» Трампа

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на российскую нефть в случае затягивания конфликта на Украине демонстрируют беспристрастность, которой так не хватало американскому лидеру. Такую оценку дает журналист телеканала Sky News Джеймс Мэтьюз.

Он назвал высказывания Трампа «упреком» в адрес президента России Владимира Путина.

«В конечном итоге это двусторонние переговоры для Америки [с Украиной и Россией], и со стороны Трампа это звучит, по крайней мере, как беспристрастность, которой не хватало президенту США», — указал журналист.

До этого Трамп в телефонном интервью журналистке NBC Кристен Уэлкер пригрозил ввести пошлины в 25% на всю нефть из России в случае невозможности заключить соглашение по урегулированию на Украине из-за позиции Москвы. В разговоре с журналисткой президент США также заявил, что «взбешен» и «рассержен» словами российского коллеги Владимира Путина о легитимности украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее в США заявили об изменении подхода Трампа к России.