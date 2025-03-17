Путин лично поздравил Белоусова с днем рождения

Президент России Владимир Путин лично поздравил с днем рождения главу Минобороны РФ Андрея Белоусова. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин поздравил Белоусова», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

17 марта министру обороны исполнилось 66 лет. В этот день он посетил Кремль, где присутствовал на переговорах Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца Белоусов на официальной церемонии в присутствии лидеров двух государств обменялся с министром обороны Таджикистана Эмомали Собирзодой подписанной Москвой и Душанбе программой партнерства Минобороны двух стран на 2026-2030 годы.

14 мая 2024 года Белоусов занял пост министра обороны России. До этого он занимал должность первого заместителя председателя правительства РФ.

В конце февраля Белоусов заявил, что противостояние РФ и Запада подошло к решающему моменту. По его словам, сейчас судьба Родины зависит от каждого солдата и офицера.

Ранее Белоусов назвал главную цель Минобороны России в 2025 году.