Белоусов назвал главную цель Минобороны в 2025 году

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов назвал обеспечение победы в СВО главной целью Минобороны в 2025 году. Его слова приводит официальный Telegram-канал военного ведомства.

«Первое направление – это обеспечение победы в специальной военной операции. Достижение целей, определенных Верховным Главнокомандующим», — говорится в сообщении.

В 2024 году ВС России взяли под контроль почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой украинской армией, добавил Белоусов.

Белоусов также озвучил потери Вооруженных сил Украины за 2024 год. Речь идет о 560 тысячах украинских военных (раненые, а также безвозвратные потери). Всего с самого начала боевых действий противник лишился порядка одного миллиона военных.

Также он отметил, что украинские войска с начала текущего года потеряли 58 тысяч единиц вооружения и военной техники, из которых 18 тысяч — иностранного производства.

Ранее министр обороны РФ назвал значимый прорыв в тактике российской армии.