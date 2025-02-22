Белоусов считает, что противостояние РФ и Запада подошло к решающему моменту

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» заявил о наступлении решающего момента в противостоянии с Западом. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны», — заявил он.
Белоусов отметил, что верит в российских бойцов и уверен в их способности решать самые сложные задачи.
До этого глава Минобороны РФ поблагодарил полк, взявший под свой контроль село Дачное в Донецкой народной республике (ДНР).
21 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе факт диалога между Москвой и Вашингтоном воспринимается как предательство, это нездоровая реакция. По его словам, переговоры не являются окончанием эпохи противостояния России и Запада, однако само начало разговора является возвращением к нормальности, и это признают абсолютно все.
Ранее Путин назвал условия для переговоров по Украине.