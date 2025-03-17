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Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией

Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Южной Осетией о пенсиях
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу для ратификации соглашение между Российской Федерацией и Южной Осетией, касающееся пенсионного обеспечения сотрудников органов принудительного исполнения и уголовно-исполнительной системы, а также их семей. Данное соглашение было подписано в Москве 17 сентября 2024 года и уже доступно в базе данных Думы, пишет РИА Новости.

«Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке пенсионного обеспечения сотрудников органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы и членов их семей, подписанное в городе Москве 17 сентября 2024 года», — говорится в документе.

Соглашение определяет, что назначение пенсий будет осуществляться компетентными органами той страны, на территории которой сотрудник был уволен с правом на пенсию, в соответствии с местным законодательством. Кроме того, назначение и выплата пенсий членам семьи умершего сотрудника по случаю потери кормильца будут производиться компетентными органами страны, где они постоянно проживают, указано в пояснительной записке к законопроекту.

Прогнозируемые расходы федерального бюджета на реализацию данного соглашения составят в 2025 году 22 322,9 тыс. рублей, а в 2026 году — 24 954,1 тыс. рублей. Эти суммы предполагаются в случае, если все сотрудники органов принудительного исполнения и учреждений уголовно-исполнительной системы Республики Южная Осетия, имеющие право на пенсию по выслуге лет, уволятся из министерства юстиции Республики Южная Осетия и переедут на постоянное место жительства в Россию, как уточняется в финансово-экономическом обосновании.

На днях россиянам назвали основания для списания пенсии с карты.

Ранее была названа республика, где зафиксирован самый низкий пенсионный возраст в мире.

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