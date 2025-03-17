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В МИД КНР отреагировали на сообщения об отказе Си Цзиньпина посетить саммит ЕС

МИД КНР: Пекин готов укреплять сотрудничество с ЕС на всех уровнях
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Shutterstock

Китайские власти готовы укреплять диалог и сотрудничество с Европейским союзом (ЕС) на всех уровнях. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

Журналисты попросили у нее прокомментировать сообщения о том, что глава государства Си Цзиньпин отклонил приглашение на предстоящий саммит в Брюсселе. Дипломат отказалась обсуждать эту информацию и в то же время подчеркнула, что Пекин всегда придавал большое значение развитию отношений с региональным содружеством.

«Мы готовы укреплять диалог и сотрудничество с ЕС на всех уровнях и во всех областях», — добавила Мао Нин.

Представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что в начале 2025 года председатель КНР провел телефонный разговор с главой Европейского совета Антониу Коштой. Тогда стороны обозначили направления для дальнейшего сотрудничества Пекина и Брюсселя.

«Китайская сторона готова вместе с Европой приложить усилия для реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами обеих сторон, провести серию мероприятий, посвященных 50-летию [с момента установления] дипломатических отношений», — резюмировала Мао Нин.

16 марта газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Си Цзиньпин отказался посетить саммит в Брюсселе, который состоится по случаю 50-й годовщины с момента установления связей между региональным содружеством и Пекином. По данным издания, китайскую делегацию на мероприятии возглавит премьер Государственного совета страны Ли Цян.

Ранее руководство ЕС ввело санкции против главы одной из китайских технологических компаний.

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