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Си Цзиньпин отказался ехать на саммит Евросоюза и КНР

The Financial Times: Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе
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Global Look Press

Китайский лидер Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе, который состоится по случаю 50-й годовщины с момента установления связей между Европейским союзом (ЕС) и Пекином. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, делегацию КНР на мероприятии возглавит премьер Государственного совета страны Ли Цян.

В материале отмечается, что обычно Брюссель и Пекин чередуют места проведения такого саммита. Когда он проходит на китайской территории, в нем традиционно участвует Си Цзиньпин. Но, если мероприятие организует ЕС, то от КНР на нем присутствует премьер.

Тем не менее в региональном содружестве надеялись, что лидер азиатской республики лично прилетит в Брюссель в связи с юбилеем.

12 марта депутаты Европейского парламента приняли необязательную для исполнения резолюцию, в которой назвали РФ «главной угрозой» для регионального содружества. При этом в документе подчеркивается, что Москву поддерживают ряд союзников — Пекин, Минск, Тегеран и Пхеньян.

Ранее в КНР высказались о включении китайских компаний в антироссийские санкционные списки ЕС.

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