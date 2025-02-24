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ЕС внес трех китайских представителей в новый пакет санкций

ЕС включил в 16-й пакет санкций двух генералов КНДР и главу китайской компании
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз включил в 16-й пакет санкций двух генералов КНДР и главу китайской технологической компании. Об этом следует из постановления Совета ЕС.

В санкционный перечень вошли глава армейской разведки КНДР генерал-лейтенант Ли Чхан Хо и высокопоставленный член Генерального штаба КНДР генерал-майор Син Гым Чхоль. Против них ввели санкции из-за подозрений в участии военнослужащих страны в боевых действиях на территории Украины.

Помимо этого, ограничения ввели против главы китайской компании China Head Aerospace Technology LLC Чжоу Дачуан, которого ЕС заподозрил в предоставлении спутниковой информации российской стороне.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. В этот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине перечислить новый транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд в марте.

Ранее стало известно о реакции рынка акций РФ на новый пакет санкций Евросоюза.

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