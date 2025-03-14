Зеленский позвонил патриарху Константинопольскому Варфоломею

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что созвонился с патриархом Константинопольским Варфоломеем и провел беседу о переговорах с Соединенными Штатами.

«Рассказал о переговорах украинской и американской делегаций в Джидде. <...> Благодарю Его Святейшество Варфоломея за готовность приложить усилия ради мира — мира, который мы точно можем приблизить», — заявил Зеленский.

Также 14 марта президент Украины провел телефонный разговор с кардиналом Пьетро Паролином, Государственным секретарем Ватикана. В ходе беседы Зеленский пожелал скорейшего выздоровления Папе Римскому Франциску и поблагодарил Святой Престол за молитвы и моральную поддержку украинского народа.

До этого украинский лидер заявил, что Россия на самом деле не планирует завершать конфликт и совершает «очередные манипуляции». Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о возможном 30-дневном перемирии. Президент Украины заявил, что его страна готова остановить огонь без всяких условий, которые «все усложняют», и призвал Запад усилить санкции против РФ.

Ранее в офисе Зеленского ответили на вопрос об отмене военного положения на Украине.