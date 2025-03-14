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Зеленский в разговоре с госсекретарем Ватикана заявил, что РФ хочет продолжения войны

Зеленский поговорил с госсекретарем Ватикана о 30-дневном перемирии с РФ
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Anatolii Stepanov/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кардиналом Пьетро Паролином, Государственным секретарем Ватикана. Об этом украинский президент сообщил в своем Telegram-канале.

В ходе беседы Зеленский пожелал скорейшего выздоровления Папе Римскому Франциску и поблагодарил Святой Престол за молитвы, моральную поддержку украинского народа, а также за содействие в возвращении детей, депортированных Россией.

Как отметил Зеленский, Украина передала Ватикану список граждан, «удерживаемых в российских тюрьмах и лагерях». Зеленский выразил надежду на поддержку Святого Престола в их освобождении.

Он подчеркнул, что обмен пленными и 30-дневный режим прекращения огня — это первоочередные шаги для достижения «справедливого и прочного мира».

«Украина готова на эти шаги, ведь наш народ больше всех хочет мира. Но Россия сознательно выдвигает условия, которые лишь усложняют процесс, потому что именно она заинтересована в продолжении войны и срыве дипломатии», — заявил Зеленский.

14 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что военное положение в стране в случае достижения 30-дневного перемирия не будет отменено. Выборы, по его словам, также пока проводиться не будут.

Накануне президент РФ Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение должно привести к долгосрочному миру, отметил российский лидер.

Ранее в России назвали условие, которое Украина должна выполнить ради перемирия.

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