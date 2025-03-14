Россия не против перемирия. Но Украина призвала Запад усилить санкции

Владимир Путин во время пресс-конференции после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, 13 марта 2025 года

Владимир Зеленский считает, что Россия на самом деле не планирует завершать конфликт и совершает «очередные манипуляции». Так он прокомментировал слова Владимира Путина о возможном 30-дневном перемирии. Президент Украины заявил, что его страна готова остановить огонь без всяких условий, которые «все усложняют» и призвал Запад усилить санкции против РФ. Накануне украинские дипломаты обозначили свои «красные линии» на переговорах с американцами в Джиде: Киев не будет отказаться от членства в НАТО и ограничивать численность своей армии.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что Россия на самом деле не хочет заключать 30-дневное перемирие, несмотря на слова российского лидера Владимира Путина об этом.

«Сейчас мы все услышали из России предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовит отказ [от перемирия]. Они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше».

Зеленский утверждает, что слова президента РФ — «очередные манипуляции». Он добавил, что Украина уже согласилась на 30-дневное перемирие в небе, на море и на земле. США же заявили о готовности организовать контроль. По словам Зеленского, этот месяц украинская сторона планирует посветить разработке условий своей безопасности и положить на стол уже готовый план завершения конфликта.

«Украина готова работать максимально быстро, максимально конструктивно. Мы говорили об этом американским представителям, об этом знают и наши европейские партнеры, все наши партнеры в мире. Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивен — это Россия», — сказал Зеленский.

Он призвал ввести новые санкции против РФ.

«Мы за, но есть нюансы»

13 марта президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что российская сторона выступает за перемирие, однако есть некоторые нюансы.

— в Курской области есть «участок вклинения», где сейчас находятся ВСУ. Украинские военнослужащие совершили «массу преступлений против мирных граждан». В связи с этим возник вопрос, прикажут ли им сдаться в плен;

— также неясно, кто будет следить за режимом прекращения огня;

— кроме этого, нет понимания, будет ли продолжаться мобилизация на Украине и будут ли западные страны поставлять Киеву оружие в течение месяца перемирия.

Путин считает, что режим прекращения огня должен привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса. Он отметил, что сейчас российская армия наступает, у нее есть все условия для блокирования крупных подразделений ВСУ. По этой причине российская сторона будет договариваться о следующих шагах, исходя из ситуации на земле.

«Мы за, но есть нюансы»: Путин назвал условия перемирия и мира с Украиной Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, однако лишь при условии, что... 14 марта 06:13

Президент США Дональд Трамп назвал слова Путина «многообещающими», но неполными. Он отметил, что отказ от прекращения огня станет разочарованием для всего мира. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в беседе с Fox News заявил, что Вашингтон не исключает возможности официального закрепления за Москвой Крыма и Донбасса.

«Красные линии» Украины

Во время переговоров в Джидде украинская делегация заявила американским коллегам, что не собирается отказываться от членства в НАТО в рамках возможного мирного соглашения для завершения конфликта на Украине, выяснило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источник, причастный к переговорам.

«Мы вопросы НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины он не может быть снят с повестки дня», — сказал собеседник издания.

Кроме этого, украинская делегация проинформировала партнеров о своих «красных линиях». Встреча в Саудовской Аравии не предусматривала согласования позиций по финальному мирному соглашению, но Украина все же решила обозначить свою позицию.

«Для Украины есть красные линии — в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии, и не может быть никаких запретов на участие Украины [в международных организациях], в том числе в ЕС и НАТО. Вопрос [красной линии относительно] НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето», — уточнил источник.

В Джидде украинская делегация согласилась приостановить боевые действия на 30 дней. За несколько часов до выступления Путина глава офиса украинского президента Андрей Ермак в Telegram-канале написал, что «Россия тянет время и пока демонстрирует, что хочет манипулировать и воевать дальше». По его словам, Украина проинформировала США о своих принципиальных позициях еще на переговорах в Саудовской Аравии. Он выразил надежду, что Вашингтон может принудить Москву к завершению конфликта.