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В офисе Зеленского ответили на вопрос об отмене военного положения на Украине

Подоляк: военное положение на Украине не отменят в случае перемирия
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Efrem Lukatsky/AP

Военное положение на Украине в случае достижения 30-дневного перемирия не будет отменено, выборы также пока проводиться не будут. Об этом в интервью итальянской газете La Repubblica заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Отмену военного положения и процедуры по обеспечению безопасности нельзя осуществить в короткие сроки», — отметил он.

Подоляк добавил, что Украина в рамках перемирия должна сохранять способности к ведению боевых действий.

Кроме того, он считает, что проведение выборов на Украине в 30-дневное перемирие будет невозможно. Подоляк сослался на необходимость достижения устойчивого мира для начала электорального процесса на Украине.

До этого британский эксперт в области геополитики Джон Лок заявил, что Россия и США хотят отстранения президента Украины Владимира Зеленского и проведения новых выборов в стране.

Вашингтон уже дал понять, что новые выборы на Украине необходимы, заявил эксперт, отметив, что у Зеленского, который все еще прочно удерживается у власти, был плохой имидж в Вашингтоне еще до скандала с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Ранее Зеленский рассказал, когда на Украине пройдут президентские выборы.

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Переговоры о мире на Украине
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