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Переговоры Путина и Лукашенко продлятся как минимум два дня

Переговоры Путина и Лукашенко продолжатся 14 марта
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Константин Завражин/РИА Новости

Переговоры президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко продолжатся 14 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Переговоры с президентом России, как всегда, были насыщенными и продуктивными. Мы с Владимиром Владимировичем провели только треть наших переговоров, мы продолжим и завтра. Если нужно — и послезавтра», — заявил Лукашенко во время пресс-конференции.

Первый раунд встречи Путина и Лукашенко состоялась 13 марта. Чуть больше часа лидеры двух стран общались тет-а-тет за закрытыми дверями. Затем последовал расширенный формат переговоров.

Одной из тем мероприятия было обсуждение 30-дневного прекращения огня, на которое Украина согласилась после встречи с США в Джидде. По словам белорусского лидера, Путин проведет переговоры на этот счет с американской стороной 13 или 14 марта.

Ранее Лукашенко сравнил положение России и Украины в преддверии обсуждения перемирия.

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