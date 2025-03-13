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Лукашенко сравнил положение России и Украины в преддверии обсуждения перемирия

Лукашенко: у РФ есть все для нормальной жизни, а у Украины — ничего
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Россия располагает всеми необходимыми средствами для нормальной жизни после окончания конфликта, а у Украины нет ничего. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Вести».

«Мы разберемся с экономикой. У нас есть все для того, чтобы нормально жить. Богато не будем это время жить, но нормально будем жить. Там (на Украине. — «Газета.Ru») нет ничего, и Европа им не поможет», — сказал белорусский лидер, комментируя положение РФ и Украины в преддверии обсуждения предложения США о перемирии.

До этого Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с американской стороной 13 или 14 марта. По словам белорусского лидера, российский лидер планирует обсудить обширный список вопросов, помимо урегулирования конфликта на Украине.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Ранее Ушаков заявил, что Россия хочет долгосрочного урегулирования на Украине.

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