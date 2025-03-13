Путин и Лукашенко общались тет-а-тет чуть больше часа

«Пул Первого»: за закрытыми дверями Путин и Лукашенко общались чуть больше часа

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко тет-а-тет длились чуть больше часа. А затем начался расширенный формат, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Расширенный состав в формате обеда только что начался. А тет-а-тет говорили час и 3 минуты», — говорится в сообщении.

На переговорах в расширенном составе к беседе с белорусской стороны присоединились вице-премьер республики Виктор Каранкевич, глава МИД Максим Рыженков, министры финансов, промышленности и энергетики. РФ на этой встрече, в частности, представляют глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.

До этого стали известны темы переговоров Путина и Лукашенко. Президент РФ и белорусский лидер планируют обсудить ключевые вопросы развития стран, а также актуальные проблемы международной повестки дня. По итогам этой встречи будет подписан ряд совместных документов.

Ранее журналисты утомили Лаврова перед переговорами Путина и Лукашенко.