Лукашенко и Путин ведут переговоры после предложения США о 30-дневном перемирии

Лукашенко: Путин проведет переговоры с представителями США 13 или 14 марта

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с американской стороной 13 или 14 марта. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Сегодня-завтра Владимир Владимирович будет разговаривать с представителями президента США на эту тему (предложение США о прекращении огня на Украине. — прим. ред.)», — сказал он.

По словам белорусского лидера, глава российского государства планирует обсудить обширный список вопросов, помимо урегулирования конфликта на Украине. Лукашенко предположил, что решения по вопросам двусторонних отношений будут приниматься пакетом.

До этого Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко тет-а-тет длились чуть больше часа, а затем начался расширенный формат.

На переговорах в расширенном составе к беседе с белорусской стороны присоединились вице-премьер республики Виктор Каранкевич, глава МИД Максим Рыженков, министры финансов, промышленности и энергетики.

Ранее журналисты утомили Лаврова перед переговорами Путина и Лукашенко.