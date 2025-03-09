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Названа возможная цель Трампа при налаживании отношений США и РФ

Полковник Дэвис: Трамп хочет наладить отношения США и РФ для давления на КНР
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Jeenah Moon/Reuters

Президент США Дональд Трамп стремится наладить отношения с РФ, чтобы начать оказывать большее давление на КНР. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил полковник американских войск в отставке Дэниел Дэвис.

Он обратил внимание, что глава государства подает Киеву сигналы, что украинским войскам грозит поражение без поддержки со стороны Вашингтона. По мнению эксперта, хозяин Белого дома делает это ради скорейшего урегулирования конфликта.

«Но он также смотрит и в будущее, ему важно установить хорошие отношения между двумя сверхдержавами: РФ и США», — добавил Дэвис.

7 марта американский лидер предупредил, что США перестанут поддерживать Украину, если она не продемонстрирует готовность к мирному урегулированию конфликта с РФ. Как отметил Трамп, Вашингтон хочет, чтобы Киев начал добиваться прекращения боевых действий.

В тот же день хозяин Белого дома заявил, что верит в стремление президента РФ Владимира Путина к достижению мирного урегулирования конфликта. Также он рассказал, что сейчас диалог Вашингтона с Киевом сопряжен с большим количеством трудностей по сравнению с его взаимодействием с Москвой.

Ранее в США сообщили о наличии у Трампа «кнута и пряника» для РФ и Украины.

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