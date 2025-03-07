В Белом доме заявили о наличии у Трампа «кнута и пряника» для РФ и Украины

Белый дом: у США есть список санкций, чтобы побудить Россию и Украину к диалогу

Директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что у Вашингтона есть «целый список» возможных санкций и пошлин, чтобы побудить Россию и Украину к диалогу. Об этом сообщает РИА Новости.

«О, у президента есть целый список вариантов для санкций и пошлин», — сказал Хассетт в интервью телеканалу Fox News, комментируя угрозу президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России.

По его словам, американский лидер твердо убежден в необходимости заставить всех сесть за стол переговоров, и способствовать этому можно как с помощью «пряника», так и с помощью «кнута». Хассетт отметил, что Трамп ведет переговоры со всеми сторонами и имеет целый список возможных мер, которые может предложить.

7 марта Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию до момента достижения мира на Украине. Днем ранее американский лидер отмечал, что у Украины нет выбора в вопросе мирной сделки.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности Украины к «справедливому миру». Среди шагов на пути к «миру» он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом президент Украины якобы захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

Ранее в США заявили, что на встрече с Украиной будет обсуждаться полугодовое перемирие.