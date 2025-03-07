Трамп заявил, что верит в стремление Путина к достижению мира на Украине

Трамп: я верю, в стремление Путина к миру на Украине, с Киевом дела идут сложнее

Президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в стремлении своего российского коллеги Владимира Путина к достижению мирного урегулирования в конфликте на Украине. Об этом американский лидер заявил в ходе своего вечернего обращения, передает РИА Новости.

Бывший президент США также подчеркнул, что диалог с Украиной, по его мнению, сопряжен с большими сложностями, чем взаимодействие с Россией.

«Я верю ему», — заявил Трамп.

7 марта Трамп сказал, что российская армия в настоящее время доминирует на поле боя на Украине. На фоне этого он заявил. что рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию до момента достижения мира на Украине. Директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что у Вашингтона есть «целый список» возможных санкций и пошлин, чтобы побудить Россию и Украину к диалогу.

Ранее индекс Мосбиржи упал на фоне заявления Трампа.