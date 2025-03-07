Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что верит в стремление Путина к достижению мира на Украине

Трамп: я верю, в стремление Путина к миру на Украине, с Киевом дела идут сложнее
close
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в стремлении своего российского коллеги Владимира Путина к достижению мирного урегулирования в конфликте на Украине. Об этом американский лидер заявил в ходе своего вечернего обращения, передает РИА Новости.

Бывший президент США также подчеркнул, что диалог с Украиной, по его мнению, сопряжен с большими сложностями, чем взаимодействие с Россией.

«Я верю ему», — заявил Трамп.

7 марта Трамп сказал, что российская армия в настоящее время доминирует на поле боя на Украине. На фоне этого он заявил. что рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию до момента достижения мира на Украине. Директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что у Вашингтона есть «целый список» возможных санкций и пошлин, чтобы побудить Россию и Украину к диалогу.

Ранее индекс Мосбиржи упал на фоне заявления Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами