Трамп назвал условие для прекращения помощи Украине

Трамп: Вашингтон прекратит помощь Киеву, если Украина не готова к урегулированию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит помощь Киеву, если Украина не готова к урегулированию. Об этом сообщает ТАСС.

«Если они [власти Украины] не хотят урегулирования, мы оттуда уйдем. Поскольку мы хотим, чтобы они добивались урегулирования», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналиста о дальнейшем оказании помощи Украине.

4 марта Белый дом объявил о приостановке военной помощи Украине. Такое решение было принято после конфликта Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

6 марта президент Украины во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности его страны к «справедливому миру». Среди шагов на пути к «миру» он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом президент Украины якобы захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

Ранее в США заявили, что на встрече с Украиной будет обсуждаться полугодовое перемирие.