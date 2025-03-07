Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине

Американская администрация добилась большого прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«За последние несколько дней мы добились большого прогресса в отношении Украины и большого прогресса в отношении России, и было бы здорово довести это до конца», — сказал он.

6 марта агентство Bloomberg сообщило, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп требует от Украины согласиться остановить огонь в обмен на возможность подписать сделку по разработке ресурсов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности Украины к «справедливому миру». Среди шагов на пути к «миру» он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом президент Украины якобы захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

Ранее президент Польши Анджей Дуда раскрыл, в каком случае на Украине не будет европейских солдат.