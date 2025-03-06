Зеленский перечислил лидерам ЕС шаги к достижению мира на Украине

Зеленский заверил, что Украина стремится к миру и готова делать для этого шаги

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности Украины к справедливому миру, и перечислил необходимые для его установления шаги. Об этом пишет Sky News.

«Украина стремится к миру с первой секунды войны, и мы всегда говорили, что единственная причина, почему война продолжается, — это Россия. Украина не только готова сделать необходимые шаги для мира, но мы также предлагаем, какими должны быть эти шаги», — утверждает Зеленский.

Среди них он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом президент Украины захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

Отдельно он подчеркнул, что любые вопросы, касающиеся безопасности Украины и Европы, должны решаться только с их участием.

До этого президент Зеленский выразил сожаление по поводу конфликта с президентом США во время их встречи в Белом доме. Украинский президент подчеркнул свою готовность сотрудничать под сильным руководством Америки для достижения мира.

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