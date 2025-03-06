Президент Польши раскрыл, в каком случае на Украине не будет европейских солдат

Дуда: при подписании договора по ископаемым войска ЕС на Украине не понадобятся

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что если Соединенные Штаты и Украина заключат соглашение по добыче полезных ископаемых, то миротворческая миссия ЕС на территории республики вряд ли потребуется. Его слова приводит Politico.

«Если будет заключено соглашение с Украиной о полезных ископаемых, она станет стратегическим местом для США. Я убежден, что США будут защищать свои собственные интересы», — сказал Дуда.

При таком развитии событий европейская миссия на Украине вряд ли потребуется. Кроме того, Россия и США могут договориться о миссии под руководством ООН, указал президент Польши.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать возможное размещение войск стран Европы на Украине как присутствие войск НАТО на территории этой страны, такой шаг Брюсселя будет означать прямую войну с РФ.

Ранее в Госдуме раскрыли судьбу европейских миротворцев при появлении на Украине.